Fenomenale Sanne Thijssen zet concurrentie buitenspel in Rotterdam

Als eerste starter in een barrage van vijftien combinaties deed Sanne Thijssen zojuist het onmogelijke. Met een buitenaardse startrit zette de amazone de concurrentie volledig buitenspel. Van Kevin Staut tot Marcus Ehning en van Peder Fredricson tot Penelope Leprevost, ze hadden allemaal het nakijken. Op de tijd van 33,10 seconden van Thijssen en Con Quidam (v. Quinar) beet iedereen zich stuk. Kim Emmen werd derde.

Vijftien combinaties moesten de strijd beslissen in de Grote Prijs van Rotterdam vanmiddag. Daaronder vier Nederlanders, die allemaal in het eerste gedeelte van de basisomloop hun nulrondjes reden. In het basisparcours zaten een paar scherprechters, waaronder het water. Marc Houtzager leek ook naar nul te gaan, maar Calimero tikte op de laatste massieve oxers een balk aan met de achterbenen. In goed Rotterdamse traditie begon het vervolgens eindeloos te stortregenen. En hoewel het CHIO tegenwoordig op een all-weather bodem verreden wordt, werd het toch best nat in de baan. Desalniettemin slaagden onder meer McLain Ward, Penelope Leprevost en laatste starter Marcus Ehning er in om nog aan te sluiten voor de barrage.

Jonge generatie Nederlanders

Nederland werd vertegenwoordigd door vier combinaties, voornamelijk jonge talenten, die zichzelf de afgelopen tijd al vaker in de kijker reden: Sanne Thijssen met Con Quidam (v. Quinar) die als eerste foutloos bleef in een briljant gereden ronde, Jack Ansems met zijn schimmel Fliere Fluiter (v. Zirocco Blue VDL), Kim Emmen met haar toppaard Jack van het Dennehof (v. Toulon) en Gerbin Morsink met de grote zwarte Navarone Z (v. Nabab de Reve).

Verloop barrage

Eerste starter Sanne Thijssen ging als een raket van start. Ze knalde met heel veel snelheid over hindernis één, ging erg schuin over twee en reed vervolgens een paar waanzinnige hoeken. Tot besluit een fenomenale laatste lijn, waarna de amazone met de vuist gebald over de finish ging. Haar 33,10 seconden leken van meet af aan een enorme opgave voor de concurrentie.

De Griekse amazone Ioli Mytilineou was de verrassing van vandaag en bleef foutloos in de barrage, maar was ruim 3 seconden langzamer dan Thijssen. Vervolgens waren er twee springfouten voor Ansems. Morsink en Navarone Z hadden wat meer moeite dan Thijssen om snel door de wendingen te komen en ondanks een prima laatste lijn was het foutloze rondje van Morsink 3,5 seconden langzamer dan Thijssen. De verbijstering was van Morsinks gezicht te lezen.

Kim Emmen derde

De Spanjaard Alberto Marquez Galobardes deed het relatief rustig aan met zijn schimmel Ucello Massuere (v. Cassini II). Hij leek uiterst tevreden met zijn twee nulrondes. Kim Emmen deed vervolgens een serieuze poging om Thijssen in te halen, kwam heel dichtbij, maar leek nét niet het uiterste uit de laatste lijn te halen. Ze kwam vlak achter Thijssen binnen in 33,52 seconden. Emmen werd uiteindelijk derde.

3/100 voor Ward

Kevin Staut kwam er niet aan, hoewel hij vrijwel langszij leek te komen in het eerste gedeelte van de barrage. Met 35,11 zat hij achter Emmen. Ook Bryan Balsiger uit Zwitserland lukte het met AK’s Courage (v. Chepetto) niet om de Nederlandse dames in te halen: 34,26 seconden, uiteindelijk goed voor plaats vier. McLain Ward mocht het vervolgens gaan doen met Contagious (v. Contagio). De Amerikaan staat bekend om zijn snelheid, reed hele goede wendingen maar moest corrigeren op de laatste lijn en kwam 3/100 tekort. De teleurstelling droop van zijn gezicht. Ook zijn snelle landgenote Lucie Deslauriers kon Thijssen niet benaderen.

Ehning ook niet

Penelope Leprevost kreeg een balk, net als Douglas Lindelöw die duidelijk wel een poging deed. Peder Fredericson leek er niet volledig voor te gaan met H&M All In (v. Kasmir van Schuttershof), al wendde hij wel een paar keer heel strak: foutloos in 34,77 seconden. Laatste starter was Marcus Ehning met Funky Fred (v. For Pleasure). Ehning startte heel goed maar kreeg een balk op de paarse steilsprong na een iets té korte wending. Daarmee won Sanne Thijssen, 23 jaar oud, de Grote Prijs van Rotterdam.

Uitslag

Bron: Horses.nl