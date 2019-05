Fibonacci bezorgt Chris Payne de kampioenstitel Grand Hunter

In de Huntercompetitie van de Kentucky Spring Horse Show was de kampioenstitel voor Chris Payne met voormalig KWPN reservekampioen Fibonacci (Carambole x Pythagoras). De opmerkelijk gekleurde vos werd in 2013 bij het KWPN goedgekeurd en destijds op de hengstenkeuring gekozen tot reservekampioen bij de springpaarden. Inmiddels is hij geruind en verkocht naar de Verenigde Staten waar hij zeer succesvol meedraait in de professionele huntercompetitie onder Chris Payne.

Na diverse overwinningen in deze tweedaagse competitie in het Kentucky Horse Park pakten Chris Payne met Still Water Farm LLC’s Fibonacci de meeste punten en gingen zij met zowel de High Performance Conformation Hunter award als de kampioenstitel Grand Hunter naar huis. De opmerkelijk getekende Fibonacci is erg succesvol aan de andere kant van de oceaan.

Twee titels te pakken

Met Chris Payne behaalde hij meerdere overwinningen waaronder de kampioenstitel in de High Performance Conformation Hunter klasse van het Winter Equestrian Festival in Florida. Het duo kan nu ook de kampioenstitel Grand Hunter van de Kentucky Spring Horse Show aan deze erelijst toevoegen.

Weinig voorbereiding

Chris Payne over zijn rit: ” We zijn net terug uit Florida en eindigden hier als kampioen. Hij was thuis wat minder in vorm en ik heb het na Florida even wat rustiger aan gedaan dus ik was bang dat we wat minder goed voorbereid waren. We reden de ring binnen en de rustperiode heeft hem eigenlijk heel goed gedaan want hij was scherp op de sprongen en deed ontzettend zijn best.”

“Hij is een echt grappig paard. Hij is geweldig om te rijden en hij doet altijd enorm zijn best, maar hij heeft ook een persoonlijkheid waarbij je niet weet of hij zijn aandacht bij het werk heeft en dan ineens is hij er. Fibonacci houdt van Kentucky. Het is zo’n prachtige plek om te rijden. De parcoursen waren echt fijn gemaakt – een beetje uitdagend, maar het was echt leuk om te komen en hier te rijden. Het plan is om op deze weg naar Devon te blijven.”

