Fibonacci terug bij Meredith Michaels-Beerbaum

"Kijk eens wie er terug is en bij ons van zijn pensioen mag genieten", schrijft Meredith Michaels-Beerbaum op haar Facebookpagina. Op de foto erbij staat haar voormalige top springpaard Fibonacci (For Feeling x Corland). Met Fibonacci maakte Michaels-Beerbaum op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro deel uit van het brons winnende Duitse team. De in Zweden gefokte ruin is nu met pensioen en is bij de Duitse amazone weer terug om daarvan te genieten.

‘Nacho’ zoals Fibonacci genoemd werd, is veertien jaar oud. MMB won met het paard team zilver op het EK in Aken. Na de Olympische Spelen in Rio, waar de For Feeling-zoon met Michaels-Beerbaum bijdroeg aan het behalen van de bronzen medaille met het Duitse team, werd hij naar Amerika verkocht. Daar werd Lillie Keenan de vaste amazone van de schimmel.

Keenan was met Fibonacci onder meer lid van het Amerikaanse team wat in Calgary op de Spruce Meadows Masters de landenwedstrijd won in 2017. Een jaar geleden reed de Amerikaanse de laatste wedstrijd met de For Feeling-zoon. Dat was op de Global Champions Tour in Rome.

Bron St-Georg