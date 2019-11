Fiechter, Wolters, Nieuwenhuis en van de Rijt pakken topklasseringen op Sentower Park

In de 1.20m Big Tour voor pony's pakten Logan Fiechter, Joyce Wolters en Pam Nieuwenhuis vanavond een top vijf klassering. Op het Sentower Park moest het Nederlandse drie-tal enkel Nikoline Dresler en Katie Power voor hun dulden in de prijsuitreiking. In de U25 1.35m rubriek greep Teddy van de Rijt een podiumplek en bij de Junioren pakte Nieuwenhuis ook nog een top zes-klassering.

Nikoline Dresler en Chocalarto reden supersonisch snel rond in de tweede fase en klokten 24.86 seconden. Geen van de concurrenten kon onder deze tijd duiken en zo ging de Deense met de winst aan de haal. Katie Power kwam het dichtst bij Dresler in de buurt. De Ierse stuurde Carrigeen Moores foutloos rond in 25.21 en mocht als tweede opstellen. Logan Fiechter en Fun Vicky T maakten het podium compleet. De Nederlander finishte in 26.41 seconden en pakte een derde prijs. Joyce Wolters tekende met Karl van Orchid’s voor de vierde prijs en verwees Pam Nieuwenhuis met Zeppe van de IJsseldijk naar de vijfde plaats.

U25 en junioren

In de U25 rubriek zette Teddy van de Rijt een mooi resultaat neer met een derde prijs in de 1.35m proef. De Nederlandse kwam in het direct op tijd parcours met Gino (v.Echo van ’t Spieveld) binnen in 60.96 seconden en moest Ada Alette Braaten Johnsen (Quarrycrest Reflection) en Ian Fives (Lisca H) voorlaten in de prijsuitreiking. Naast haar vijfde plaats bij de pony’s presteerde Pam Nieuwenhuis ook sterk bij de Junioren. De amazone eindigde met Golden Boy V (v.Boss) als zesde in de 1.25m direct-op-tijd proef.

Uitslag pony’s.

Uitslag U25.

Uitslag Junioren.

Bron: Horses.nl