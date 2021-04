Filippa K naar Eric Lamaze

De Canadese springruiter en Olympisch kampioen Eric Lamaze heeft de succesvolle merrie Filippa K (v. For Contest) overgenomen. De elfarige Westfaals gefokte merrie ging als achtjarige naar Marcus Ehning, die haar binnen korte tijd naar 1m55 niveau bracht. In 2019 wonnen de twee onder meer het 4* kampioenschap in Groß Viegeln.

Marcus Ehning stond het paard begin 2020 af aan Michael Jung. Het was de bedoeling dat Jung Filippa K als interimruiter zou rijden, omdat Marcus Ehning niet genoeg tijd had om haar de juiste aandacht te geven. Ook met Jung behaalde de merrie vele successen, onder meer in de Wereldbeker in Gothenburg. Maar coronajaar 2020 gooide roet in het normale concoursleven en na maart waren de twee niet meer in de ring te zien.

Filippa K dook de afgelopen weken weer op, met Eric Lamaze in Wellington. In het 1m45 bleef ze foutloos, maar ze werd voor twee andere rubrieken afgemeld.

Bron: St-Georg / Horses.nl