Finale KNHS-Hartog Trophy op 17 december in Bunschoten

De datum en locatie van de finale van de KNHS-Hartog Trophy 2022 zijn bekend. Op zaterdag 17 december vindt de ontknoping van de rijstijl-competitie plaats tijdens het grote kerstconcours in Bunschoten. Alle combinaties die aan minimaal twee selectiewedstrijden hebben meegedaan mogen zich aanmelden voor de finale.

De KNHS-Hartog Trophy is al vele jaren een waardevolle competitie waarin de rijstijl van jeugdige springruiters wordt beoordeeld door ervaren trainers en coaches. Ook dit jaar kwamen er weer vele jeugdcombinaties aan de start in de rubrieken Pony’s, Children, Junioren en Young Riders. In maar liefst elf kwalificatiewedstrijden konden competitiepunten worden verdiend.

Finale

De finale wordt volgens dezelfde formule verreden als de voorrondes. Eerst rijden alle deelnemers een klassiek parcours, waarin ze beoordeeld worden op hun manier van rijden. Voor de hoogst geplaatste combinaties volgt er een barrage waarna de plaatsingspunten van de finale bekend zijn.



De behaalde plaatsingspunten van de twee beste kwalificatiewedstrijden tellen mee bij het vaststellen van de uiteindelijke winnaars van de competitie. De combinatie die de minste plaatsingspunten heeft over twee kwalificatiewedstrijden en de finale is de winnaar van de competitie. Bij gelijke puntenstand is de uitslag van de finale doorslaggevend.

Bron: persbericht KNHS