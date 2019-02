Finale Youngster Tour voor Willem Greve en Gogo

Op het Glock Horse Performance Center werd vanmorgen begonnen met de finale van de Youngster Tour. Met een mooie, uitgekiende tweede manche trok Willem Greve de zege naar zich toe met de Zirocco Blue-dochter Gogo. Max Kühner werd met Elektric Blue P (v. Eldorado vd Zeshoek) tweede op bijna een seconde.

Willem Greve had de achtjarige Gogo goed aan de gang in Oostenrijk, een dag eerder was hij vijfde in de Youngster Tour. De dochter van Zirocco Blue VDL sprong alle rondjes foutloos. Ook in de tweede manche van de finale over 1,45m bleef de ruiter uit Markelo nul en klokte een tijd van 44,47 seconden. Max Kühner was de tweede dubbele nuller in de tweede omloop en werd tweede in 45,22 seconden. De overige combinaties kregen in de tweede manche fouten.

Greve nam vorig jaar de teugels van Gogo over van Julia Houtzager-Kayser. Met de merrie uit de Carla-stam bereikte hij de finale op het WK voor zevenjarigen in Lanaken waar het paar negende werd. Greve reageerde na zijn overwinning: “Gogo is een paard met een super wedstrijdinstelling en ze verrast me telkens weer. Ik denk dat er met haar nog veel mogelijk is.”

Marc Houtzager reed de zevenjarige Habitat BP (v. Dantos) naar de zevende plek in de finale. Hij kreeg vier strafpunten in de tweede omloop. Malin Baryard-Johnsson had de hoogst geplaatste zevenjarige onder het zadel. De Zweedse werd derde op de Hannoveraan Quantum (v. Quadam) met één tijdfout.

Bron Horses.nl