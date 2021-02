Finale zevenjarigen naar Jacksonville Eurohill onder Michael Greeve

Op de Valencia Spring Tour reed Michael Greeve vanmorgen met de Emerald-zoon Jacksonville Eurohill een ijzersterke barrage. Hij won met bijna twee seconden voorsprong de finale van de zevenjarige springpaarden. Ook Patrick Lemmen stuurde Luigi U.B. puik rond en werd derde.

Voor de barrage van de finale hadden zich veertien ruiters geplaatst. Patrick Lemmen trok de Calvaro Z-zoon Jappeloup terug en ging als derde in de barrage met met Luigi U.B. onderweg. Lemmen stuurde het paard vlot foutloos rond in een tijd van 39,89 seconden.

Telkens top tien notering

Als achtste in de barrage verpulverde Michael Greeve met de geweldig galopperende Jacksonville Eurohill Lemmens tijd. Hij haalde er 1,91 seconden vanaf en zette de winnende tijd van 37,52 seconden op het scorebord. Jacksonville was al eens vierde in de Blom Cup voor vijfjarigen. Ook in Valencia is de Emerald-zoon goed opdreef. In zeven rondjes maakte het paard slechts één fout en behaalde telkens een top tien notering.

Uit kloon Ratina Z

De Fransman Robinson Maupiler reed zich als voorlaatste nog tussen Greeve en Lemmen in. Hij zat in het zadel van Action Game Z, hij is een zoon van Ratina Gamma Z, een kloon van Ratina Z.

