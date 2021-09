Fine Lady 5 met pensioen na CHI Geneva

Eric Lamaze stuurt Fine Lady 5 (v. Forsyth) met pensioen aan het einde van dit jaar. De laatste wedstrijd voor de 18-jarige merrie wordt CHI Geneva in December. Op dezelfde locatie won hij in 2016 de Rolex Top 10 Final.

Aan de pers van het Spruce Meadows Masters toernooi verteld Lamaze over de 18-jarige merrie. ”Ík ben de enige Canadese die de Rolex Top 10 Final heeft gewonnen en dat heb ik in Geneva gedaan met deze kleine merrie.”

Brons op de Olympische Spelen in Rio

Met Lamaze in het zadel heeft Fine Lady 5 een buitengewone succesvolle carrière achter de rug. Het duo pakte individueel een bronze medaille op de Olympische Spelen in Rio 2016, wonnen in 2016 de Rolex Top 10 Final, en hebben talloze overwinnen op hun naam staan van locaties als Aken, Antwerpen, Barcelona, La Baule, Mexico City, Spruce Meadows, Toronto, Valkenswaard en Wellington.

Holger Wulschner

Voordat Lamaze in 2014 de teugels overnam, was Fine Lady 5 al succesvol met de duitse ruiter Holger Wulschner in het zadel.

Bron: Horses.nl / World of Showjumping