Finja Bormann wint Duits kampioenschap amazones

In het Duits kampioenschap springen vormde de CSI2* rubriek van zaterdag de laatste voorronde voor de amazones. Daarna volgde de finale, over 1m50, met in totaal twaalf deelneemsters. Die finale werd - net als de voorrondes - gewonnen door de 24-jarige Finja Bormann met A Crazy Son of Lavina (v. Azzuro Classico). De combinatie bleef het gehele kampioenschap foutloos.

Het Duits kampioenschap is gescheiden voor ruiters en amazones. De voorrondes worden verreden tijdens internationale 2* en 3* proeven, waar dus ook andere combinaties aan deelnemen. Daarna volgt een finale met twaalf finalisten.

Balk over

Bormann had nog een balk over toen ze de finalering inreed, maar ze liet alles wederom liggen. De 6/100 die ze langzamer was dan Barbara Steurer-Collee met Quantus 14 (v. Quantum) was niet meer van belang voor het eindklassement. Steurer werd reservekampioen. Het brons ging naar Sarah Nagel-Tornau met Carouge 8 (v. Carinue).

Pia-Luise Aufrecht-Bruggink, die na de laatste voorronde nog op de derde plaats stond kreeg een balk in de finale met Daria Z (v. Diamant de Semilly). Ze werd uiteindelijk vierde. Daria werd eerder dit jaar nog door Aufrechts echtgenoot Gert Jan Bruggink en door Kevin Jochems uitgebracht.

‘Goed teken’

Winnares Bormann gaf toe dat ze vooral in de laatste voorronde wel “iets nerveus” was, maar de voortekenen waren gunstig. “Als hij bokt op het losrijdterrein dan wordt het wel wat” vertelde de kersverse kampioene na afloop. Nummer twee Steurer-Collee (51) dacht dat ze nooit meer een kampioenschap zou rijden “omdat ik te oud ben”. Ze liet zich echter overtuigen door haar echtgenoot en was “ontzettend blij” met het resultaat.

2* voor Dreher – val voor Vorsselmans

Bormann werd elfde in de internationale 1m45 proef die als laatste voorronde diende. Hans-Dieter Dreher en Prinz 1293 (v. Perigeux) wonnen die rubriek direct op tijd. De Belgische amazone Annelies Vorsselmans kwam met haar paard Firkov du Rouet ten val in het parcours, waardoor de wedstrijd een tijdje stillag. Zowel amazone als paard raakten geblesseerd.

Zondag finale mannen

De finale voor het mannenkampioenschap is morgen. Zij rijden eerst nog een laatste voorronde tijdens de CSI 3*. Titelverdediger Felix Hassman leidt vooralsnog.

Kampioenschap amazones

Uitslag 2* rubriek

Bron: Horses.nl / Pferd-Aktuell