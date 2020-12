Finja Bormann wint ook U25 Springbokaal

Finja Bormann werd gisteren in Riesenbeck gehuldigd als Duits kampioene bij de springamazones. Vanmorgen was de jonge amazone nog in de winning mood. Op de Casall-zoon Clippo won ze met overmacht de U25 Springbokaal. De 24-jarige amazone versloeg Niklas Betz met bijna twee seconden.

Slechts drie ruiters hadden de barrage van de S3*-proef gehaald. Sophie Hinners trapte af met de tienjarige KWPN-merrie First Class (v. Amadeus). Door een communicatiestoring kreeg de Duitse een weigering en verliet vervolgens met 21 strafpunten de baan.

Trainer Marcus Beerbaum

Niklas Betz volgde in het zadel van Contan (v. Contact Me) en sprong een foutloze ronde in 43,28 seconden. Toen kwam de kersverse Duits kampioene Finja Bormann in de ring. Met trainer Marcus Beerbaum had ze de ideale lijn van het verkorte parcours gevonden. Bormann finishte in 41,48 seconden en kon zo ook de U25-titel op haar palmares bijschrijven.

‘Hij maakt het de ruiter gemakkelijk’

“Mijn paard is gewoon geweldig, hij maakt het de ruiter gewoon gemakkelijk”, zei de winnares na haar overwinning.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Spring-reiter.de