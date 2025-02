Finn Boerekamp met Epic bovenaan in Lier

In de 1,45 Grote Prijs van Lier eindigde Finn Boerekamp zondagmiddag bovenaan het klassement met de tienjarige Epic (v. Billy Mexico). Het duo was ruim een seconde sneller door het barrageparcours dan de als tweede geplaatste Robert Whitaker met Gentlemen vh Veldhof (v. Quite Easy). De derde plaats ging naar de Duitse amazone Jana Fink met Ona vd Brouwershoeve (v. Clarimo).

In totaal mochten 14 deelnemers naar de barrage op De Azelhof. Daaronder ook Maikel van der Vleuten en Lalique (v. Berlin), die in de barrage een balkje raakten en tiende werden. Twee weken geleden was het opkomende duo ook al vierde in de GP van Opglabbeek. Ook Emma Bocken reed met de thuisgefokte Kadessa Z (v. Kannan) in deze barrage. Zij tekende voor plaats twaalf.

Uitslag

Bron: Horses.nl