Fleur Holleman en Bo Dictus derde en vierde in pony Grand Prix Lamprechtshausen

Op de laatste dag van het internationale jeugdconcours in Lamprechtshausen reden Fleur Holleman en Bo Dictus zich met hun pony's Bora Bora en Kelvin in de barrage van de Grand Prix voor pony's. De amazones bleven opnieuw foutloos en werden derde en vierde. Thea Ganehed uit Zweden pakte de titel met Dawn Godess.

Dertien ruiters en amazones hadden zich geplaatst voor de barrage van de Grand Prix, waarvan er vier opnieuw foutloos bleven. De Zweedse amazone Thea Ganehed zette met de super snelle pony Dawn Godess 39,30 seconden op de klokken. Ze vermorzelde de tijd van Megan Li die op dat moment met Harry in 42,18 aan de leiding ging. Niemand kwam meer in de buurt van Ganeheds tijd.

De Britse amazone Megan Li met Harry werd door Ganehed naar de tweede plaats verwezen. Bo Dictus bleef met Kelvin wel nul, maar de 47,71 seconden was niet snel genoeg. Hiermee werd ze vierde want Fleur Holleman stuurde Bora Bora ook foutloos over het 1,30m-parcours en was met 47,31 seconden net iets sneller.

Sarah de Kraker was de derde Nederlandse in de barrage. Zij kreeg met Kerwin van Orchid vier strafpunten en kwam op de tiende plaats uit.

Bron Horses.nl