Florian brengt Zoer zege op De Wolden

Albert Zoer schreef CH de Wolden vandaag voor de tweede keer in zijn carrière op zijn naam. In de voorlaatste rit van de barrage nam Zoer veel risico met zijn paard Florian (v. Zirocco Blue VDL). De Japanner Eiken Sato werd tweede op Chacanno (v. Chacco-Blue), Jack Ansems derde met Fliere Fluiter (v. Zirocco Blue VDL).

Vanuit het basisparcours plaatsten twaalf combinaties zich voor de barrage. Aanvankelijk zag dat er niet naar uit, want het selectieve en technische parcours dat Louis Konickx met zijn medewerkers had neergezet, was voor velen net iets te hoog gegrepen. Met zes verschillende nationaliteiten onder de twaalf deelnemers, kreeg de beslissende ronde ook nog eens veel variatie.

De Engelse Georgia Tame beet het spits af en bleef direct foutloos. Ook na haar bleven twee combinaties zonder fouten, de Mexicaan Ernesto Canseco en de Nederlander Kevin Jochems. Na dat tweetal kwamen de Libanees Emile Karim Fares en de Duitser Niclas Baule niet ongeschonden uit de barrage. Toen was de Japanner Eiken Sato aan bod en hij maakte korte metten met de concurrenten. Op Chacanno (Chacco-Blue x Kannan) reed hij bijzonder snel en liet alle balken liggen en de klok staan op 36,77 seconden. Drie combinaties beten zich daar op stuk. Maar Albert Zoer niet.

‘Alles of niets’

Hij ging goed van start, maar tussen de eerste en tweede oxer verspeelde Zoer wat tijd. “Toen moest ik in het tweede deel van de rit alles of niets rijden. Dan neem ik liever alle risico’s met de kans dat ik laatste word, dan dat ik gewoon doorga en naast de prijzen grijp”, aldus Zoer na afloop.

Het pakte prima uit en door veel snelheid te maken richting de laatste hindernis, zette Zoer een puike tijd neer: 35,09 seconden. Hij bleef als enige onder de 36 seconden, waardoor Zoer zich na zes jaar opnieuw mocht laten huldigen als winnaar van CH de Wolden.

Zaterdagavond maakt hij ook al indruk met een ander paard: Freedom. “Beide paarden zijn aan elkaar gewaagd. Ze hebben al een behoorlijk niveau en ik hoop dat ik ze nog kan door ontwikkelen”, aldus Zoer, die er overigens aan toevoegde dat hij als mede-eigenaar van een handelsstal niet weet of hij beide dieren weet te behouden.

Japanse selectie

De Japanner Sato, die tweede werd, verblijft momenteel met de Japanse ruiterselectie in Duitsland. Zij zijn zich nu al aan het voorbereiden voor de Olympische Spelen van 2020 die in Japan worden gehouden.

Voorzitter van CH de Wolden, Christiaan Hendriksen, was tevreden met een winnaar uit eigen streek, evenals Jan Broek, die vijftien jaar geleden grondlegger was van het concours CH de Wolden. “Het is altijd mooi een winnaar van om de hoek te hebben”, grapte Broek, die een groot compliment aan Albert Zoer gaf voor zijn rijden.

CH de Wolden wordt komende donderdag voortgezet met opnieuw vier dagen springen. Ook dan wordt aan het slot weer een Grote Prijs verreden. Albert Zoer is dan opnieuw van de partij.

Uitslag

Bron: De Wolden / Horses.nl