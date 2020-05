Floyo VDL en Richard Vogel op dreef in Duitsland

De wedstrijden zijn na een gedwongen pauze weer op gang in Duitsland. In Darmstadt-Kranichstein werd dit weekend al een springconcours gehouden. In de Duitse klasse-S* wist Richard Vogel zich als beste te plaatsen samen met de VDL-stud gefokte Floyo VDL (Baltic VDL x Contender). Voor de 10-jarige ruin geen moeilijke opgave, de Baltic-zoon heeft namelijk al resultaten neergezet op 1.55m niveau.