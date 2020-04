Fokker van Igor wint BWP/KBC-award

Tijdens de derde fase van de BWP Hengstenkeuring zouden er wat prestigieuze prijzen uitgereikt worden. Door de coronacrisis kon dit biet doorgaan. Na het bekend maken van de BWP Young Stallion Award, die naar Pegase van ’t Ruytershof ging, werd nu de BWP/KBC-award onthuld. Deze gaat naar Maarten Van Waes, de fokker van Jos Verlooy's Igor (Emerald x Nabab de Reve).

De jonge Belgische fokker Maarten Van Waes werd vorig jaar al gehuldigd met de Young Breeder Award voor de prestaties van zijn fokproduct Igor. Het afgelopen jaar was de zoon van Emerald nog succesvoller onder zijn ruiter Jos Verlooy. Het paar pakte teamgoud én individueel brons op het EK en ook op andere kampioenschappen bleven de prestaties niet uit. Het paard werd verkozen tot Landbouwleven paard van het jaar én hij werd tot Best Horse gekroond op het EquiGala. Het leverde fokker Van Waes de belangrijke BWP/KBC-award op.

‘Het is ne kadet die Igor’

De BWP-award was de enige prijs die Maarten Van Waes nog ontbrak en is voor hem de kers op de taart. Van Waes reageerde ook blij: “Inderdaad, nu hebben we ze allemaal gehad, maar dat maakt het net heel leuk. Ik wist tot op vandaag nog niet waarvoor we uitgenodigd werden op de hengstenkeuring, dat werd als verrassing gehouden, een hele mooie dus. Het is ne kadet die Igor. Dat gaan we niet snel meer meemaken.”

Bron BWP