Fokkerijdag Stal Hendrix: springdiner met Bustique-toetje

Denk je aan springen, dan kom je al snel uit bij Stal Hendrix. Op twee locaties in Limburg, Baarlo en Kessel, vestigden de broers Paul en Emile Hendrix hun bedrijf dat springsport ademt. Op onze Fokkerijdag in Kessel komen alle aspecten rondom het moderne springpaard aan bod.

Paardenkrant-Horses-hoofdredacteur Dirk Willem Rosie interviewt Paul Hendrix over het ontstaan en de ontwikkeling van het bedrijf en KWPN-hengstenkeuringscommissievoorzitter Cor Loeffen schuift aan om zijn visie te delen. Onder leiding van Loeffen en Hendrix wordt een tiental paarden vrijspringend beoordeeld en voorzien van commentaar. Het programma is opgedeeld in een ochtend- en middagprogramma, waarbij middels een uitgebreide lunch ook gedacht is aan de inwendige mens.

Bustique

Uiteindelijk is het het paard waar het om gaat en in het kader daarvan komen in een hengstenshow verschillende hengsten in de baan. Onder deze hengsten bijvoorbeeld Jacadello (v. Cascadello I), Kardinaal HX (v. Don Diablo HX) en als klap op de vuurpijl Grand Prix-hengst Bustique (v. Indoctro), die na een verblijf van drie jaar in Amerika weer terug is op Nederlandse bodem. Kortom: voor een ieder wat wils!

