Fokproduct Herman Boeve tweede in 5* Grand Prix Lausanne

De Belgen waren gisteren sterk in de Longines Grand Prix van Lausanne. Gudrun Patteet won de 5* met Sea Coast Pebbles Z (v. Picasso Z) en Nicola Philippaerts werd derde op Katanga v/h Dingeshof (v. Cardento). Giulia Martinengo Marquet nestelde zich daar tussen in met Elzas (v. Diamant de Semilly), de tienjarige ruin die door Herman Boeve is gefokt. De Italiaanse amazone kwam op de meet minder dan seconde te kort voor de zege.

Zeven combinaties vochten in de barrage om de hoofdprijs van 99.000 euro. De Belgische Gudrun Patteet was de snelste foutloze in de barrage met de dertienjarige Sea Coast Pebbles Z in een tijd van 37,78 seconden en pakte de zege. Patteet: “Ik won omdat ik een snel paard heb van nature, ik verspeelde nergens tijd in het parcours. Ik kon kort draaien en zijn atletisch vermogen deed de rest.”

‘Niet gefrustreerd’

Toch kwam Giulia Martinengo Marquet nog dichtbij met de zoon van Diamant de Semilly, Elzas, uit de fokkerij van Herman Boeve. De Italiaanse klokte een tijd van 38,48 seconden en werd hiermee tweede. De Italiaanse was blij met het resultaat van haar paard: “Ik ben zeker niet gefrustreerd omdat we net niet hebben gewonnen want ik ben super trots op Elzas. Hij deed het al geweldig in Rome (vijfde in GP) en Sankt Gallen (drie nulrondes in Nations Cup), en het is prachtig om hier op dit super mooie concours tweede te worden.”

Nicola Philippaerts eiste de derde plaats op met de negenjarige Katanga v/h Dingeshof. Hij was ruim een seconde langzamer dan Martinengo Marquet. Voor Nederland was Jurre van Bommel in Lausanne. In de Grand Prix moest hij met Edmond (v. Vegas VDL) opgeven.

Klik hier voor de uitslag.

Bron World of Showjumping/KWPN