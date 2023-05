Fokproducten van Marcel Hekerman en Bert Knops winnen JL-Agro springcompetitie

Dit jaar maakte de JL-Agro springcompetitie één ding duidelijk: fokkers hebben vertrouwen in hun eigen fokproducten. Zowel bij de driejarige als de vierjarige springpaarden werd de top drie gevormd door paarden waarbij de fokker nog eigenaar is. Firenze HE Z (For Pleasure x Asca Z) gefokt door Marcel Hekerman en Breezer SK Z (v. Balou du Rouet) gefokt door Bert Knops werden de winnaars.

Op 28 april streden jonge springpaarden in twee leeftijdsgroepen voor de overwinning in het Open Kampioenschap Vrijspringen Limburg. De beoordeling was in handen van Heinz Meye, die als ervaren internationaal jurylid een goed duo vormde met de succesvolle springruiter Kristian Houwen. Kristian gaf bij elk paard een korte positieve toelichting op de aanleg als springpaard. Zij toonden zich uitermate tevreden over de kwaliteit in de breedte, maar vooral over de toppers die met het oranje lint aan de haal gingen.

Driejarigen

Bij de driearigen waren alle podiumplaatsen voor een merrie. De overwinning ging naar Firenze HE Z (For Pleasure x Asca Z), een fokproduct van Marcel Hekerman uit Boxmeer. Firenze combineerde veel techniek met vermogen en wist iedere sprong met heel veel gemak te overtuigen. De reserve titel was voor Uricana-Grace van John Driessen uit Beesel. Dit fokproduct van Uricas van de Kattevenne blonk uit in techniek en liet veel instelling zien. Een voorbeeld van een modern springpaard, aldus de jury. Alex Gisbert uit Beek weet elke keer weer vooraan mee te doen. Dit jaar met de mooi gemodelleerde Clara de Lune AG Z (v. Camargo). Deze merrie toonde vooral veel natuurlijk aanleg en vermogen. Ze mocht als 3e opstellen.

Vierjarigen

Bij de vierarigen stonden de mannelijke producten voorop. De overwinning was voor Breezer SK Z (v.Balou du Rouet) van Bert Knops uit Oirsbeek. Als eerste starter zette hij direct de toon in deze kleine, maar kwaliteitsvolle rubriek. Als tweede eindigde de ruin Thor MC (v. Harley VDL) van Monique van Summeren uit Stramproy. Het podium werd gecompleteerd door Jack Hurkmans met Kasco Z (v,. Kazan Z). Jack is vrijwel ieder jaar succesvol deelnemer met een fokproduct uit de moederlijn van het wereldpaard Hickstead van Eric Lamaze. Kasco Z is immers een kleinzoon van Jomara die de moeder is van Hickstead.

Bron: persbericht