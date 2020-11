For My Pleasure verrichtingskampioen in Polen

De vierjarige Nederlands gefokte AES-hengst For My Pleasure (For Pleasure x Vigo d’Arsouilles) is uitgeroepen tot verrichtingskampioen in Polen. De hengst kreeg een 9,0 voor aanleg springen en een 8,9 voor het vrijspringen.

For My Pleasure (alias For Passion GPH WM) is gefokt door de GPH stud van familie Angenent in Woubrugge. Het paard werd als veulen aan Wesley Mulder verkocht. De hengst gaat terug op de Nimmerdor-merrie Jarinosa. De achtjarige Hinosa C, de moeder van For My Pleasure, loopt verdienstelijk op 1.40m niveau.

Kampioen vrijspringen

For My Pleasure is in bezit van Gerd Sosath. Hij werd aangeschaft na zijn overwinning in 2019 op het vrijspringkampioenschap in Saasveld. De hengst staat op Hof Sosath ter dekking.

