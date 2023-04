Forever SFN wint onder Kelli Cruciotti Vanderveen in Wellington 3* 1,45m

In Wellington is het Winter Equestrian Festival net afgesloten en een nieuwe serie wedstrijden zijn alweer begonnen. Gisteren opende de 3*-wedstrijd van de voorjaarstour met een Twee Fasen Special over 1,45m. Na een spannende strijd won Kelli Cruciotti Vanderveen op Jeroen Dubbeldams voormalige SFN-paard Forever SFN (Azteca VDL x Nonstop) met 0,04 seconden voorsprong van Kristen Vanderveen en Bull Run's Faustino de Tili (Berlin x Darco).

In de rubriek met 40 deelnemers bleef meer dan de helft dubbel nul. De strijd tussen de twee Amerikaanse amazones werd al vroeg beslist. Als zesde starter stuurde de altijd snelle Kristen Vanderveen haar Berin-zoon Bull Run’s Faustino de Tili razend snel over de tweede fase en klokte 30,77 seconden. Dat was ruim drie seconden sneller dan Margie Goldstein die met Jackofhearts in 33,90 seconden aan de leiding ging.

Maar al twee combinaties later bleek Kelli Cruciotti Vanderveen nog ergens een metertje korter te kunnen rijden en kwam met Forever SFN in 30,73 seconden over de finish. Cruciotti heeft het dertienjarige fokproduct van I.A.F. van Breukelen uit Kornhorn sinds begin 2022 in handen, nadat Jeroen Dubbeldam een flink aantal goede resultaten met het paard had neergezet.

Aan het einde van de rubriek werd het nog spannend voor Cruciotti. Erynn Ballard kwam met Narcotique v/h Dingenshof (v. Harley VDL) tot 31,06 seconden en werd derde. De Ier Simon McCarthy kwam in 31,34 seconden over de meet op Gotcha (v. Stakkato, gefokt door Floris van Leuken). De vijfde tijd (31,97 seconden) was voor Paul O’Shea met Spy (v. Centadel).

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl