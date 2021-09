Foster en Brighton snellen naar zege op Spruce Meadows

De 5* hoofdrubriek die afgelopen nacht in Calgary op Spruce Meadows werd gereden kwam in handen van Tiffany Foster en de KWPN'er Brighton (v. Contendro II). "Een springpaard moet een hart hebben om op Spruce Meadows te springen," zei Foster in de persconferentie na haar overwinning. "Ik denk dat je op zoek gaat naar paarden waarvan je weet dat ze goed gaan springen op Spruce Meadows, en ik hoop dat deze drie weken zullen bewijzen dat ik verstandig heb gekozen."

De hoofdrubriek over 1,45m was ontworpen door Anthony D’Ambrosio. Na de eerste ronde gingen zes ruiters door naar de barrage. Voor de tweede opeenvolgende dag was het een Canadese amazone die als winnaar uit de ring kwam. Na Erynn Ballard die 2 september het 1,55m won, was het nu Tiffany Foster met de vijftienjarige Brighton, gefokt door Ed en Ineke Santing uit Wapenveld.

Meer in Nederland gefokte paarden

Het duo was als een-na-laatste aan de beurt in de barrage, en stond voor de moeilijke taak om de foutloze ronde van Katherine Strauss met Coach (v. Con Air) te verbeteren. Strauss had met de door Hans Dollen gefokte Holsteiner, eerder gereden door Beezie Madden, een tijd van 41,69 seconden had neergezet. Maar Foster en Brighton hadden geen moeite met die tijd en doken er een seconde onder. De 40,54 seconden werd ook niet meer verbeterd door de laatste ruiter Ben Asselin. Asselin’s foutloze ronde in 44,84 seconden met de Stal Roelofs gefokte The Freshman (v. Namelus R) was genoeg voor de vijfde plaats.

Farrington met KWPN’er

Achter Katherine Strauss werd Jordan Coyle derde op Boston Ask (v. Berlin) in 42,04 seconden. De vierde plaats was voor Kent Farrington met Orafina (v. For Fashion). De negenjarige merrie is gefokt door de VDL Stud en werd eerder door Sanne Thijssen internationaal uitgebracht in de Youngster-Tour. Ook dit paar bleef foutloos in 43,58 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht Spruce Meadows