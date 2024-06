Foster zorgt voor thuiswinst op Spruce Meadows: ‘Ik heb hem even toegesproken’

Zaterdagavond werd op Spruce Meadows een 5* grote prijs over 1,60 m verreden. Twee thuisamazones hielden de eer hoog voor het enthousiaste Canadese publiek. Tiffany Foster won de wedstrijd met de tienjarige Battlecry (v. Vigo d'Arsouilles) en Eryn Ballard werd op minder dan een halve seconde afstand tweede met Nikka vd Bisschop (v. Emerald). De derde plek ging naar de Belg Jos Verlooy en Origi (v. Vigo d'Arsouilles).

Foster gaf haar paard alle credits voor de winst. “Ik reed niet op mijn best vandaag, dat is zeker” zei Foster na afloop. “Dus ik heb hem even toegesproken en gevraagd of hij er vandaag voor me wilde zijn en dat heeft hij gedaan. Ik kan niet beginnen met te beschrijven hoe het voelt als een paard je alles geeft,” aldus de Canadese. “Hij is heel snel, maar nog relatief onervaren. Dit is zijn eerste jaar op het hoogste niveau. Hij heeft vooral een enorme galopsprong, daar wint hij heel veel bodem.”

In januari wonnen Battlecry en Foster ook al een 1,60 m GP in Wellington, Florida. Ballard en Nikka vd Bisschop wonnen eind mei al de GP van Vancouver. Voor de tienjarige Origi en Verlooy is de derde plaats in de Canadese GP dit weekend het beste resultaat tot nog toe.

Uitslag

