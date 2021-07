Francois Jr. Mathy zegeviert in 4* Grand Prix St. Tropez, KWPN’er Admara op het podium

Het weekend van Francois Jr. Mathy kon niet beter eindigen dan afgelopen zondag. De Belg ging in de barrage de strijd aan met vijf van zijn collega's en ging er uiteindelijk met de hoofdprijs vandoor. De ruiter werd op de hielen gezeten door zijn landgenoot Constant van Paesschen die als tweede eindigde. De KWPN'er Admara (v.Padinus), gefokt door A. van Nuland uit Nistelrode, maakte met zijn ruiter Carlos Enrique Lopez Lizarazo het podium compleet.

Als derde starter in de barrage was de taak van Francois Jr. Mathy duidelijk als hij wilde winnen, foutloos en snel rondrijden. Dit is precies wat Mathy met zijn Numero Uno-zoon Uno de la Roque deed. De Belg passeerde de finishlijn na 43.18 seconden en dit was genoeg om voorop te mogen rijden in de ereronde.

Top drie

Constant van Paesschen deed als vijfde starter in de barrage een goede poging om zijn landgenoot van de troon te stoten. Met Isidoor van de Helle (v.Canturo) had van Paesschen 44.13 seconden nodig om zijn barrage rit te voltooien. Dit betekende wel dat hij zijn meerdere moest erkennen in Mathy en als tweede eindigde. De Colombiaan Carlos Enrique Lopez Lizarazo plaatste zich met de KWPN’er Admara eveneens voor de barrage. Het duo liet de klok stilstaan op 44.58 seconden en pakte hiermee een derde prijs.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl