Frank Schuttert derde in 1.50m: ‘Niet alle risico genomen’

Twee ruiters moest hij donderdagavond voor laten gaan. Een rappe Ier en een handige Duitse, maar Frank Schuttert is content met zijn derde plaats in het internationaal 1.50m springen op dag 2 van CSI Ommen, zijn thuiswedstrijd. De tienjarige Nikias vd Bisschop (v. Echo van ’t Spieveld) liet al goede dingen zien op het NK (8e in de eindstand) en sprong nulrondes in teamwedstrijden van de Global Champions Tour. “Maar daar zaten geen barrages bij, daar heeft hij niet alle ervaring in. Dus ja, mijn ronde kon vandaag sneller, maar ik heb bewust niet alle risico genomen.”

De snelste rit kwam van de Ier Alexander Butler met Carreras 12 (v. Cachas), die hij afgelopen maand overnam van de Duitse springruiter Felix Hassmann. Carreras 12 kende de piste van CSI Ommen al, want vorig jaar sprong de schimmel ook mee, al zat er toen niet meer in dan een 25e en 43e plek. Knap tweede in de Roelofsen Horse Trucks Prijs werd de Duitse Sophie Hinners met de competitieve merrie Thelma Hastak (v. Heartbeat).

Slechts één GP kwalificatie

Hoewel de eerste 1.50m rubriek van een concours meestal ook de eerste kwalificatie is voor de Grote Prijs, is dat op CSI Ommen niet het geval. Deel uitmakend van de prestigieuze BEMER Riders Tour geldt er nu maar één kwalificatie: die op vrijdagavond om 18.00 uur op 1.55m niveau. “En dan moet je bij de beste vijftig zitten om de Grote Prijs te mogen rijden. Ik had liever gehad dat die proef van vanavond ook een kwalificatie was, dan zat ik er al bij”, lacht Frank Schuttert. “Hopelijk geen tegenslag morgen, want dan sta je maar zo langs de kant op zondagmiddag.”

Focussen op rijden

Voor de Zware Tour rekent Frank Schuttert op de elfjarige Hawaii-S (v. Inschallah de Muze), gefokt door de familie van Straaten in het nabijgelegen Den Ham. “Ik rijd haar sinds januari en ze heeft nu een paar keer 1.55m gesprongen. Ik denk dat ze er klaar voor is!” De laatste keer dat Frank de Grote Prijs op de eigen stal won dateert van 2016 met Winchester HS. Daarna was hij een keer zevende, vijfde en vierde. “Ik probeer me hier ook wel te focussen op het rijden. Mijn broer Hendrik-Jan en m’n moeder zijn het meest druk met de organisatie, dat is haast onmogelijk om te combineren met zelf meerijden. Goed rijden voor thuispubliek, dat is mijn doel deze week.”

Winnaars op donderdag

De overige winnaars op donderdag waren overigens Daan van Geel met Idaloma (v. Zirocco Blue VDL) en Joost Martens met Cosimo (v. Cosmeo) (beiden in de 1.40m NIJWA Groep Prijs), Steven Veldhuis met Laconique DN (v. Zirocco Blue VDL) (1.35m Recycling Kampen Prijs) en de Amerikaanse Zazou Hoffmann met Moka delle Schiave (v. Stakkato) (1.30m Kuipers Logistics Prijs).

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron Persbericht CSI Ommen