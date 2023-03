Frank Schuttert en Gream nipt tweede in 1,50m Vejer

Lange tijd stond Frank Schuttert in het 1,50m in Vejer aan de leiding. Uiteindelijk moest de Nederlander alleen Mattew Sampson voorlaten. Schuttert reed Gream (v. Verdi TN) in 63.39 seconden naar de finish en wist daarmee in de rubriek met maar liefst 90 deelnemers tweede te worden.

In de CSI4* 1,50m rubriek direct op tijd deden de Nederlanders goede zaken. Naast de tweede plaats van Frank Schuttert wist ook Sanne Thijssen zich in de top vijf te rijden. De amazone schreef eerder vandaag al twee 1,45m rubrieken op naam. In het 1.50m reed ze haar WK-paard Con Quidam RB (v. Quinar Z) in 64.92 seconden naar de vijfde plaats.

Top drie

Mattew Sampson schreef de rubriek op naam door Ebolensky (v. Clinton) in 63.13 seconden foutloos rond te rijden. Het verschil met Schuttert was daarmee minimaal. Penelope Leprevost legde beslag op de derde plaats. De Franse amazone had 64.25 seconden nodig om Djagger Semilly (v. Diamant de Semilly) naar de finish te rijden.

Uitslag

Bron: Horses.nl