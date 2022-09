Frank Schuttert en Gream winnen Grand Prix van Samorin

Frank Schuttert is alweer een tijdje eigen baas en heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een fijne groep paarden. Dit begint zijn vruchten af te werpen want op het concours van Samorin pakt Schuttert de ene na de andere prijs. Als kers op de taart wint Schuttert vandaag de 3*Grand Prix over een hoogte van 1.50m.

Met de Verdi TN-nakomeling Gream was Frank Schuttert vandaag iedereen te snel af. Hij kwam als enige Nederlander aan start in het sterke deelnemersveld. Met ruim drie seconde verschil (41.29 seconden) was Frank voor iedereen te sterk en mocht hij zich als eerste opstellen in de prijsuitreiking.

Nikola Bielikova tekende voor het tweede resultaat. In het zadel van Carison (v. Campel Czech) klokte Bielikova 44.88 seconden. In de vierkoppige barrage was het Vladimir Tretera die de top drie compleet maakte. Hij deed dit door Gangster V/H Noddevelt (v. Eldorado Vd Zeshoek) foutloos te finishen in een tijd van 45.48 seconden.

Uitslag