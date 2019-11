Frank Schuttert grijpt net naast de winst in Opglabbeek

Frank Schuttert koos er dit weekend voor om in Opglabbeek aan de start te verschijnen. In de 1.40m openingsproef kwam de Nederlander net tekort voor de winst en moest Jason Foley voor zich dulden in de prijsuitreiking. In de tweede groep viel de overwinning in de handen van de Brit Zak Beesley.

Jason Foley was razendsnel met Castefield Cass (v.Cassidee) in het direct-op-tijd parcours. De Ier klokte 59.05 seconden en daar wist geen van de concurrenten onder te duiken. Frank Schuttert moest in de eerste groep genoegen nemen met een tweede plaats. De Nederlander stuurde de tienjarige Blind Date (v.Sandro Boy) naar een tijd van 61.10 seconden en mocht achter Foley aan in de prijsuitreiking. Anna-Elisa Schäfer werd met Coeur d’Or (v.Coupe de Coeur) derde met een tijd van 62.01.

Groep twee

In de tweede groep pronkte Zak Beesley bovenaan de uitslagenlijst. De Brit klokte met Ultima (v.Casall) 60.13 en boekte winst in de 1.40m rubriek. Kendra Claricia Brinkop en Bakogan de St Jean (v.Kannan) kwamen door de finish in 61.80 en plaatsten zich als tweede. De Belg Brecht Goossens eindigde met Hero van Heiste (v.Flipper d’Elle) als derde met een tijd van 62.04 seconden.

Uitslag groep 1 en uitslag groep 2.

Bron: Horses.nl