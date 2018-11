Frank Schuttert is Portugees Almeida te snel af in Opglabbeek

De kwalificatieproef voor de Grand Prix in Opglabbeek werd vrijdag een prooi voor Frank Schuttert. Op Jos Lansinks Claus Dieter (v. Clarimo) bleef de Nederlandse kampioen de Portugese kampioen Rodrigo Almeida op Chopins Bushi (v. Contendro) bijna een halve seconde voor. Voor Bart Bles was er een vijfde plek met Israel V/D Dennehoeve (v. Thunder vd Zuuthoeve). Michael Greeve was de derde Nederlander in de barrage, hij werd met twee balken dertiende.

Dertien ruiters gingen van start in de barrage van de kwalificatierubriek over 1,50m. Het werd spannende wedstrijd waarin hard gereden werd. Met de negenjarige Holsteiner Claus Dieter reed Frank Schuttert een ijzersterke ronde en finishte in 32,34 seconden.

Hamburger Derby

De zoon van Clarimo werd dit jaar aangeschaft door Jos Lansink. Onder zijn vorige ruiter Gilbert Tillmann was het paard een echte Derby-specialist, hij werd zowel in 2017 als in 2018 tweede in de loodzware Hamburger Derby. Schuttert is ook goed onderweg met de schimmel, in Barcelona won het paar de Caixabank Trophy.

Greeve snel, maar fouten

Drie ruiters snelden Schuttert voorbij qua tijd, maar moesten hun haast bekopen met fouten. Michael Greeve was er een van. Met de hengst Big Star Jr KZ (v. Big Star) was hij twee honderdste sneller, maar kreeg ook twee balken aan de benen. Greeve werd dertiende. Michael Hughes was de snelste vierfouter op Piet Raijmakers’ Van Schijndel’s Double Bee (v. Lord Z). De Amerikaan zette de klokken stil op 32,07 seconden.

Portugese kampioen

Achter Frank Schuttert werd de Portugees Rodrigo Almeida tweede met de KWPN’er Chopins Bushi. De stalruiter van Loewie Joppen kwam enkele tienden te kort. Edward Levy uit Frankrijk stuurde Sirius Black (v. Calisco du Pitray) naar de derde plaats in 33,25 seconden, gevolgd door de Japanner Hikari Yoshizawa met Callas (v. Casall) in 33,34 seconden.

Bles vijfde

Bart Bles zat er met zijn 33,67 seconden er ook nog dicht bij en werd vijfde. Zijn paard Israel V/D Dennehoeve werd door zijn sponsor SF Equestrian eind juli aangeschaft. De tienjarige Belgische merrie werd door Niels Bruynseels gereden.

