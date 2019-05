Frank Schuttert knap tweede in GP Le Touquet, Remco Been achtste

Frank Schuttert pakte vanmiddag een mooie tweede plaats in de 1,50m Grand Prix van Le Touquet. De winnaar van de Grote Prijs werd Rodrigo Giesteira Almeida, stalruiter van Loewie Joppen, met de KWPN'er GC Chopin's Bushi (Contendro x Nairobi). Remco Been eindigde na een acht-koppige barrage ook in de top van het klassement.