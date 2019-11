Frank Schuttert voert oranje podium Maastricht aan

De Grote Prijs van Maastricht is gewonnen door Frank Schuttert met Queensland E (v. Quickfire de Feran). Tweede werd Leopold van Asten met VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco-Blue). De derde plaats was voor Maikel van der Vleuten met Beauville Z (v. Bustique).

Ook de vierde plaats was voor een Nederlander: Willem Greve met Zypria S (v. Canturo). Op de vijfde plaats eindigde Annelies Vorsselmans uit België met Wilandro 3 (v. Unistar).

Technisch basisparcours

Louis Koninkx had een lastig basisparcours gebouwd voor de afsluiter van Jumping Indoor Maastricht. De moeilijkheid zat daarbij vooral in het tweede gedeelte, dat erg technisch was. Daarin werd heel veel controle gevraagd met een korte zes en een korte vier naar de twee laatste hindernissen. Deze afstanden bleken voor veel combinaties lastig.

Barrage

Tien combinaties bereikten de barrage van de Grote Prijs. De Vlaamse Annelies Vorsselmans had daarin veel geluk met een dikke touché, maar haar snelle tijd van 37,14 seconden met Wilandro bracht haar aan de leiding, met nog zeven combinaties te gaan. Willem Greve reed onder aanmoediging van het thuispubliek vervolgens met Zypria S in een mooi rondje over de tijd van Vorsselmans heen en mocht even van het podium dromen dankzij zijn 36,29 seconden.

Nederlands kampioen Leopold van Asten deed na Greve een alles-of-niets-poging met Miss Untouchable en ging knallend naar de koppositie in 35,48 seconden. Maikel van der Vleuten leek daar overheen te kunnen met zijn scherpe Beauville Z, maar moest zijn paard kort corrigeren in de laatste lijn. Dat kostte net teveel tijd en Van der Vleuten kwam 3/100 tekort op Van Asten.

Een-na-laatste starter Frank Schuttert hield vervolgens zijn hoofd koel en reed met een uitgekiende ronde net onder de tijd van Van Asten naar 35,31 seconden. Alleen Kevin Staut kon een oranje podium nog verstoren. Toen de Fransman op de eerste hindernis een balk uit de lepels tikte, kon het feest in Maastricht beginnen.

Uitslag

Bron: Horses.nl