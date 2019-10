Frank Schuttert levert mooie resultaten op Sentower Park

Met zijn zevenjarige Hemerald (v. Emerald van T Ruytershof) kwam Frank Schuttert nipt naast het podium terecht in de jongepaardenrubriek in Opglabbeek. Hij was twee keer foutloos, maar wel een stuk langzamer dan de winnaar, de Belg Viktor Daem met Miami van de Moortelshoeve, ook een Emerald-zoon.

In de tweefase GP over 1m40 reed Schuttert op Antonia 175 (v. A Lee Spring Power) naar de achtste plek. Johnny Pals werd hier tiende metde KWPN-goedgekeurde Fernando (v. For Pleasure). De winst ging naar de Duitse Anna-Elisa Schäfer met Midnight Blue (v. Mr Blue), die veel sneller was dan de concurrentie.

Bron: Horses.nl