Frank Schuttert net buiten podium in 1.50m Longines Ranking rubriek

Michael Viehweg was met Contario (v.Contendro) de beste van de 43 deelnemers in het 1.50m met barrage op het CSI3* in Samorin. In 40.89 seconden reed hij zijn herkansing en dat was genoeg voor de winst en 6500 euro. Tweede werd Ales Opatrny met Forewer (v.Caruso 279) in 41.75 seconden gevolgd door de derde prijswinnaar, Niklaus Rutschi met Amar de Brimbelles Z (v.Amadeus Z).