Frank Schuttert tekent opnieuw voor derde plaats op ’thuiswedstrijd’ CSI Ommen

Gastheer van CSI Ommen Frank Schuttert tekende vandaag opnieuw voor een derde plaats in de hoofdrubriek van de dag. Gisteren reed hij de tienjarige Nikias vd Bisschop (v. Echo van ’t Spieveld) in het 1,50m met barrage naar de derde trede van het podium en in het 1,55m herhaalde hij deze prestatie met Hawaii-S (v. Inshallah de Muze). Een luxe positie voor de thuisruiter want hij kan uit twee paarden kiezen voor de Grote Prijs op zondag.

In de CSI3* 1,55m proef kwamen 66 combinaties de ring binnen rijden waarvan 24 opnieuw mochten aantreden voor de barrage. Dertien gingen er ook daadwerkelijk van start in de barrage waar Jos Verlooy als winnaar uit de bus kwam. De Belg kent nog geen top seizoen en lijkt de aansluiting met de absolute wereldtop dit jaar een beetje kwijt te zijn. Met Fts Killossery Konfusion (v. Siec Livello) heeft hij in ieder geval een paard die er makkelijk over kan en Verlooy bezegelde in 36.94 seconden de winst.

Top vijf

Bertram Allen kent dit seizoen hetzelfde lot als Jos Verlooy maar ook hij is bezig een fijne groep paarden op te bouwen voor het hoogste niveau. De altijd snelle Ier stuurde Edison de Hus (v. HH Conrad) relatief rustig in 38.35 seconden naar de tweede plaats. Frank Schuttert legde opnieuw beslag op de derde plaats en stuurde Hawaii-S in 38.52 seconden naar de finish.

Hij bleef zo nipt voor Daan van Geel die ook een uitstekende wedstrijd kent. Van Geel zadelde I’M Special Power Sih (v. Comme Il Faut) en werd in 39.64 seconden vierde. Alex David Gill, stalruiter bij de VDL Stud, reed een indrukwekkende ronde met Jourdain VDL. De zoon van Zapatero sprong gemakkelijk rond en de gereden tijd van 40.44 seconden was goed genoeg om de top vijf af te sluiten.

Uitslag

Bron: Horses.nl