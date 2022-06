Frank Schuttert: ‘Voelt als een vijfsterren concours’

Frank Schuttert won gisteren het hoofdnummer op de eerste dag van Outdoor Gelderland in Vragender. Met Farmers Girl HS (Aragorn W x Ramirado) was hij een klasse apart. “Outdoor Gelderland is een 3* concours, maar het voelt als een 5*”, is het eerste wat hij zegt als hij na de ereronde zijn paard afgeeft aan de verzorger om tijd vrij te maken voor een interview op de website van Outdoor Gelderland.

Frank Schuttert heeft over de hele wereld al gereden en de meest luxueuze evenementen aangedaan, maar Outdoor Gelderland doet er niet of nauwelijks voor onder. Het internationale springconcours dat in De Steeg begon en voorgezet werd op Papendal in Arnhem is nu een hernieuwde eerste indruk aan het maken in Vragender. Die moet goed zijn, want het is de intentie om het evenement in de Achterhoek te houden.

‘Met m’n mond vol tanden’

“Heel eerlijk, ik stond met m’n mond vol tanden toen ik vanmiddag aankwam”, vertelt Frank Schuttert. “Outdoor Gelderland was altijd al een heel mooi concours en ik had er dit jaar ook hoge verwachtingen van. We weten dat als de familie Morssinkhof iets doet, dat ze het goed willen doen, maar dit…?. Gisteren spiekte ik al op de livestreaming. De springpiste zag er tot in de puntjes uit, maar je moet er zelf zijn om de rest ook te zien. Het strodorp, de restaurants. Prachtig. Ik kijk uit naar de komende dagen.”

‘Dat was een mooie proef’

“Dat was een mooie proef”, vertelt Schuttert over zijn overwinning. “Ik ging van hindernis 1 naar 2 voorlangs en was daarmee één van de weinigen die dat deed.” Zijn paard is een half jaar opgeklommen van 1.35m naar 1.50m niveau. “Farmers Girl is 2,5 jaar door mijn vader gereden en toen ik thuiskwam – na negen jaar voor Jos Lansink te hebben gereden – nam ik haar over. Het scheelt dat de merrie al overal geweest is. M’n vader is heel fanatiek, rijdt elke dag en start graag op 1* wedstrijden. Deze hoogte kende ze nog niet, maar ze heeft al heel wat kilometers gemaakt in indrukwekkende pistes.”

Nederlandse concoursen ondersteunen

In elk geval blijft Outdoor Gelderland bij Schuttert in de agenda staan. “De keuze aan concoursen is wel echt heel groot op dit moment, maar als Nederlandse ruiter probeer ik wel zo goed mogelijk de Nederlandse concoursen te ondersteunen door in te schrijven. Zo reed ik de laatste maanden in Eindhoven, Geesteren, nu hier en straks op ons eigen concours in Ommen. Het gaat er niet altijd om wie het meeste prijzengeld uitkeert, wij genieten er ook van als er veel sfeer en publiek is en dat de paarden daar weer van leren.”

Bron Outdoor Gelderland