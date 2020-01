Frank Schutterts Queensland E naar Dani Waldman

Na een succesvol 2019 moet Frank Schuttert alweer afscheid nemen van Queensland E (v. Quickfire de Ferann). De elfjarige hengst kwam in maart op stal bij Schuttert en de combinatie won in mei al de King's Cup in Madrid. Enkele weken geleden was ook de Grand Prix van Maastricht voor Queensland en Schuttert. De in Nederland gestationeerde Dani Waldmann neemt de teugels over.

“Queensland heeft een heel goed seizoen gehad. Van tweesterren naar de hogere niveaus is heel snel gegaan”, vertelt verkoper Jos Lansink aan World of Showjumping. Hij heeft een paar grote klasses gewonnen afgelopen jaar en daarbovenop nog heel veel andere goede resultaten. We waren niet van plan om hem te verkopen, want hij was één van Franks opties voor de Olympische Spelen dit jaar. Maar het runnen van een bedrijf betekent soms ook verkopen. We wensen Dani veel succes met Queensland!”

Bron: World of Showjumping / Horses.nl