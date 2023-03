Frank Schutterts talent Irish Coffee PR overleden

Op tienjarige leeftijd is de AES-hengst Irish Coffee PR overleden. Onder Frank Schuttert ontwikkelde de zoon van Emerald zich goed en liep succesvol op 1,45m-niveau. De eigenaren Petra Klapdoor en Rob Hatzmann maakten gisteren op Facebook het overlijden van Irish Coffee PR bekend. "Bijna 10 jaar genoten maar helaas vandaag te vroeg overleden aan de complicaties van koliek."

Onder Annette Wolf debuteerde Irish Coffee PR in 2019 in de internationale piste. Glenn Knoester nam eind 2020 de teugels over en haalde verschillende top tien klasseringen met de KWPN-gefokte hengst. Het paar was onder meer vijfde in het 1,50m rankingproef in Ommen, vierde in de 2* GP in Bornival.

Frank Schuttert

In maart vorig jaar reed Frank Schuttert in Vejer de la Frontera zijn eerste internationale wedstrijd met Irish Coffee PR. Ook onder Schuttert liep de schimmelhengst meerdere malen in de top van het klassement mee, nationaal en internationaal. Na zijn zege in de 1,45m-Grote Prijs van Bunschoten afgelopen jaar vertelde Schuttert: “Ik heb Irish Coffee PR net overgenomen van Glenn Knoester – één van mijn beste kameraden. Het is heel mooi hoe hij het aanpakt, ook voor de eigenaren Petra Klapdoor en Rob Hatzmann.”

Bron Facebook/Horses.nl