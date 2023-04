Frans teampaard Quartz Rouge overleden

Op 19-jarige leeftijd is de Franse hengst Quartz Rouge (Ultimo van ter Moude x Qredo de Paulstra) overleden. De hengst was jaren lang succesvol onder Jérôme Hurel met onder andere een vijfde plek met het team op het EK in Aken in 2015. Quartz Rouge raakte in 2017 geblesseerd en keerde niet terug in de internationale piste. Sindsdien is hij in de fokkerij ingezet.

Als vierjarige kwam Quartz Rouge bij Jérôme Hurel op stal. In 2014 kwam de combinatie voor het eerst in actie op 1,60 m-niveau. In datzelfde jaar droeg het duo bij aan de overwinning van het Franse team in de Nations Cup van La Baule. Een jaar later bleef het paar dubbel nul in de loodzware Nations Cup-etappe van Calgary.

Hoogtepunt

Ook in diverse Grote Prijzen liep de hengst vooraan mee. Hoogtepunt uit de carrière van de combinatie was de deelname aan het EK in 2015 in Aken. Begin 2017 kwam het nieuws naar buiten dat Philippe Rozier, lid van het gouden Franse team in Rio, de teugels van Quartz Rouge had overgenomen.

Van korte duur

Lang heeft de Franse ruiter niet van de hengst kunnen genieten. Na een aantal starts blesseerde de donkere vos zich in augustus van dat jaar. In 2018 werd het werk wel weer hervat, maar de eigenaar besloot om de wedstrijdcarrière van het GP-paard afte breken. De Selle Français goedgekeurde hengst werd volledig ingezet voor de fokkerij.

Zijn eerste nakomelingen zijn nu negen jaar oud en sommige van hen hebben zich al kunnen onderscheiden. Tot de meest opvallende behoren Golden Boy du Chalet, finalist op de Franse kampioenschappen voor vierjarigen. En Follow Me l’Amaurial en Hermione du Linon prijstoppers van de Fences veiling in 2019 en 2020.

Bron Grandprix.info/Horses.nl