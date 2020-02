Franse federatie waarschuwde de FEI al in september over Villeneuve-Loubet

Afgelopen maandag bracht de FEI een persbericht uit over de wedstrijden in Damascus, Syrië en Villeneuve-Loubet en de rankingpunten die op de wedstrijden verdiend waren. Door weinig ruiters toe te laten aan deze wedstrijden, en Syrië is sowieso een land wat eerder vermeden dan bezocht wordt, konden ruiters behoorlijke sprongen maken op de ranglijst. De directrice van de Franse Bond (FFE) Sophie Dubourg ging in gesprek met GrandPrix Replay en daaruit blijkt dat de FFE al sinds september bij de FEI aangekaart heeft, dat wat er in Villeneuve-Loubet gebeurt niet door de beugel kan.

De FEE is zich zeer bewust van het probleem dat zich voordoet door de wedstrijden in Villeneuve-Loubet meldt GrandPrix Replay. Dubourg meldde erachter dat op de lijst van uitgenodigde landen voor de CSI’s op de wedstrijd aan de Cote d’Azur Frankrijk er helemaal niet bij stond. Dubourg zei: “De organisatie van Villeneuve-Loubet heeft na de deadline de Franse federatie gevraagd nog twee of drie extra rubrieken aan het programma toe te voegen. Aangezien wij bij de FEE een transparante organisatie zijn, hebben wij dit verzoek doorgestuurd naar de FEI en zij hebben dit toegestaan.”

Afgewezen

Wanneer Franse ruiters en amazones zich aanmeldden, werden ze door de organisatie gewoon afgewezen. De wedstrijd was door de slechte kwaliteit van de arena eigenlijk niet populair onder de Fransen, maar toen er meerdere ranking rubrieken aan de programma’s toegevoegd werden, die tellen voor Olympische individuele kwalificatie, was er meer animo. Dubourg heeft meerdere getuigenissen verzameld van Fransen die door de organisatie gebeld werden en stevig ontmoedigd werden te starten op hun wedstrijden.

FFE waarschuwt FEI

Volgens Dubourg heeft de FFE al sinds september de FEI gewaarschuwd voor wat er in Villeneuve-Loubet gaande was. “De FEI liet enkel veranderen dat er 20 Fransen mee mochten doen, en voor de rest werd gemeld dat alles in orde was. Nu krabbelt de FEI terug en zeggen ze dat ze de wedstrijden per ongeluk toegestaan hebben nadat wij bij de FFE het gevraagd had.”

De FFE had niet de bevoegdheid om de programma’s te blokkeren. Dubourg: “Wij zijn als orgaan enkel een doorgeefluik tussen organisaties en de FEI. Wanneer er fouten staan in een vraagprogramma zoals een ontbrekend telefoonnummer of de stewards hebben niet het juiste niveau, dan valt dit onder de FFE bij ons. Wanneer er wijzingen aan het programma moeten worden gemaakt dat is het de verantwoordelijkheid van de FEI.”

Bron: Grandprix-Replay/Horses.nl