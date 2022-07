Franse springteam zegeviert in Hicksteads Nations Cup

Het was lang geleden, maar liefst 24 jaar, dat het Franse springteam succesvol was, maar gisteren wonnen ze opnieuw de felbegeerde Edward Prince of Wales Cup in Hickstead. De 44-jarige Marc Dilasser was de held van de dag. Hij herstelde zich uitstekend in de barrage met Duitsland en Brazilië na een teleurstellende tweede ronde met 12 strafpunten. Hij bleef nul en klokte de snelste tijd, wat het team van Henk Nooren de zege bracht.

Chef d’Equipe Henk Nooren deinsde niet terug voor de beslissing om Dilasser en zijn twaalfjarige ruin Arioto du Gevres (v. Diamant de Semilly) de strijd in te sturen toen het erop aankwam. “Alles was zo close en bleef zo dicht bij elkaar in de tweede ronde dus het was heel spannend. Al halverwege de tweede ronde zei ik tegen Marc’s groom ‘het ruikt naar een barrage!” aldus Nooren. De teams van Frankrijk, Duitsland en Brazilië stonden na de tweede omloop op kop met acht strafpunten. Een barrage moest uitwijzen wie de winnaar werd.

Moedige beslissingen van de bondscoaches

Bij de selectie van de ruiters voor de barrage waren alle drie de teambazen moedig: Otto Becker koos voor de meest onervaren van zijn kwartet, Tobias Meyer, na zijn twee geweldige rondes. Henk Nooren koos voor Marc Dilasser, die in de tweede ronde het streepresultaat was. En voor Brazilië ging niet eens Marlon Modolo Zanotelli, op papier de beste van het stel, naar de beslissende ronde, maar Francisco Jose Mesquita Musa.

Brazilië een balk, Duitsland nul

De Braziliaan kreeg met Alea Marathon (v. Mylord Carthago) een balk. Daarna bleef Tobias Meyer opnieuw foutloos met zijn KWPN’er Greatest Boy-H (v. Carrera VDL) in een tijd van 42,89 seconden. Tot slot stuurde Marc Dilasser zijn Arioto du Gevres ook foutloos rond, maar zijn tijd was bijna een seconde sneller dan die van Meyer. De Fransen konden de overwinning vieren.

Duitsland voert ranglijst aan, Nederland derde

Na deze voorlaatste etappe van de Longines FEI Jumping Nations Cup™ 2022 Europe Division 1 series gaat Duitsland aan de leiding. Op de tweede plaats volgt België. Nederland deelt de derde plaats met Frankrijk. Nederland en Frankrijk rijden op 19 augustus hun laatste wedstrijd voor de punten in Dublin.

Klik hier voor de uitslag.

Bron FEI