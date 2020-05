Franse topruiters komen met persbericht na geruchten (illegale) nationale competitie

Een samenkomen van meerdere Franse topruiters en enkele internationale ruiters in Grimaud heeft veel stof doen opwaaien in Frankrijk. Vele waren bang dat er een nationale wedstrijd werd verreden, terwijl dit ten strengste verboden is in de 1e fase van de versoepeling in Frankrijk. De ruiters gaven uitleg in een persbericht dat naar GrandPrix werd gestuurd.

Afgelopen weekend kwamen Roger-Yves Bost, Patrice Delaveau, Nicolas Delmotte, Julien Épaillard, Pénélope Leprevost, Philippe Rozier en Kevin Staut, zeven van de beste Franse ruiters, bij elkaar in Grimaud, in Le Var. Hier werden vorig jaar veel CSI’s georganiseerd als onderdeel van de Hubside Jumping Tour. Dit privé-eigendom van Sadri Fegaier van Haras de Grillons zou dit seizoen ook meerdere CSI 5* gaan ontvangen, als de sanitaire omstandigheden dit toelaten tenminste.

Discussies en geruchten

Deze bijeenkomst, die ook werd bijgewoond door enkele internationale namen, heeft de afgelopen dagen veel discussies en geruchten op gang gebracht, sommigen vreesden de organisatie van een nationale competitie, terwijl sportcompetities door de regering tijdens deze eerste fase van versoepeling verboden blijven.

In een persbericht wilden de zeven bovengenoemde Franse ruiters een boodschap uiten, die volgens hen het misverstand wilde wegnemen. Ze legden uit dat deze bijeenkomst uitsluitend tot doel had de handel in paarden van hoog niveau nieuw leven in te blazen. Dit aspect van hun beroep is sinds het begin van de insluiting, half maart, grotendeels ondermijnd.

Paarden verkopen

“We werden dit weekend uitgenodigd door Sadri Fegaier, voorzitter van Haras des Grillons, om commerciële paarden te presenteren in de arena’s van Grimaud. Onze branche heeft de afgelopen maanden een zware economische impact ondergaan die van invloed is op zowel de manege, de paardensportcompetities, de fokkerij en de paardenhandel. Afgelopen weekend hadden we, na twee maanden van totale onderbreking, de mogelijkheid om onze professionele activiteiten te hervatten en onze paarden te koop aan te bieden onder uitzonderlijke omstandigheden. Natuurlijk met respect voor de door de regering opgelegde hygiëne maatregelen. We willen Haras des Grillons bedanken voor haar steun in deze moeilijke periode, ” besluit het persbericht.

Bron: GrandPrix/Horses.nl