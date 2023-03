Fransen domineren 1.50m Saut Hermès, Willem Greve en Highway M TN knap zevende

Grand Palais Éphémère is dit jaar wederom het toneel voor alweer de dertiende editie van Saut Hermès. Het indrukwekkende paleis met uitzicht op de Eiffeltoren is misschien wel een van de mooiste indoorwedstrijden van het jaar. De openingsrubriek over een hoogte van 1.50m werd gedomineerd door twee Fransen en een Italiaan. Willem Greve tekende voor het beste Nederlandse resultaat en reed Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek) naar de zevende plaats.

Julien Anquetin trakteerde het Franse publiek op een mooie thuisoverwinning. De Fransman wist maar liefst 56 combinaties achter zich te laten door Blood Diamond Du Pont (v. Diamant de Semilly) foutloos in 63.22 seconden naar de finish te rijden. Het scheelde slechts een honderdste of het was Julien Epaillard die de overwinning naar zich toe had getrokken. De nummer drie van de wereld wint het hele seizoen al bijna alles wat er te winnen valt en reed Dubai Du Cedre (v. Baloubet du Rouet) in 63.23 seconden nipt naar de tweede plaats. Emanuele Gaudiano reed Chalou (v. Chacco Blue) in 63.32 seconden naar de derde plaats.

Nederlanders

Het beste Nederlandse resultaat kwam op naam van Willem Greve. Vorige week trakteerde hij het Brabantse publiek nog op een overwinning en vandaag in Parijs reed hij Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek) foutloos naar de finish. De tijd van 65.12 seconden was bovendien goed voor een zevende plaats. Ook Maikel van der Vleuten en Luigi D’Eclipse (v. Catoki) lieten alle balken in de lepels liggen. De combinatie werd uiteindelijk 14e. Marc Houtzager en Harrie Smolders zagen beiden een ongelukkige balk in het zand vallen.

Uitslag

Bron: Horses.nl