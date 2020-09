Fransen openen sterk op het CSI5* Grimaud

De 5*-wedstrijd in St. Tropez-Grimaud startte gisteren met een 1,45m en een 1,50m rubriek. De beide proeven werden door Franse ruiters gewonnen. Julien Epaillard zegevierde met Usual Suspect d'Auge (v. Jarnac) In het 1,45m. In het 1,50m bleef Simon Delestre op Chesall Zimequest (v. Casall) zijn landgenoot Roger Yves Bost nipt voor.

In de 1,50m hoofdrubriek direct op tijd was het spannend. De top vijf lag binnen een seconde van elkaar. Vier Fransen en een Ier vochten om de hoofdprijs. Simon Delestre moest met Chesall Zimequest het spits af bijten en deed dat ijzersterk met een tijd van 60,83 seconden. Tot het einde bleef het spannend of hij zou winnen. Roger Yves Bost kwam op Castleforbes Talitha (v. Cardenio) het dichts bij. Bosty werd tweede in 60,88 seconden, slechts 0,05 seconden achterstand.

Lynch derde op KWPN’er

In een tijd van 61,65 seconden stuurde Denis Lynch de KWPN’er GC Chopin’s Bushi (v. Contendro II) naar de derde plaats. Op de voet gevolgd door weer een Fransman, Nicolas Delmotte op Urvoso du Roch (v. Nervoso). Delmotte klokte 61,67 seconden. Kevin Staut maakte de top vijf vol met de Toulon-dochter Visconti du Telman in 61,81 seconden.

Epaillard wint 1,45m

De Twee Fasen 1,45m-rubriek kwam op naam van Julien Epaillard met Usual Suspect d’Auge. Met z’n tijd van 60,33 seconden was hij een halve seconde sneller dan Scott Brash op Hello Franklin (v. Billy Mexico). In een tijd van 31,44 werd de Belg Jerome Guery derde op Great Britain V (v. Nabab de Reve).

Nederlanders beiden een tijdfout

Marc Houtzager en Maikel van der Vleuten reden hun paarden Sterrehof’s Edinus (v. Padinus) en de KWPN hengst Edinburgh (v. Vleut) beiden rustig, zonder hindernis fouten rond. De Nederlanders eindigden 16de en 22ste met alleen een tijdfout.

