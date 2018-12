Fransen reageren op ontslag Philippe Guerdat

Met het ontslag van Philippe Guerdat als chef d'équipe van het Franse nationale springteam, doet de Federatie een poging om de strategie van het land in de springsport te veranderen. Hoewel de Franse Hippische Federatie (FFE) er toch lang over gedaan heeft definitief het besluit te nemen Guerdat te ontslaan, was het toch onoverkomelijk. In de laatste weken wordt alsmaar duidelijker dat veel van de topruiters van het land tegen het besluit zijn, en spreken hen ongenoegen en steun aan Guerdat uit.

Philippe Guerdat, vader van topruiter Steve Guerdat, was sterk gemotiveerd in zijn rol als bondscoach sinds februari 2013 en zal worden herinnerd als een van de beste coaches van het Franse nationale springteam. Dat is in ieder geval de mening die wordt weerspiegeld in de opmerkingen van vele ruiters en amazones die afscheid moesten nemen van Guerdat als chef d’equipe.

Steun voor Guerdat

Een van hen is ook Penelope Leprevost. De amazone maakte duidelijk bedroefd te zijn door het vertrek van de coach die haar en haar teamgenoten naar een gouden medaille leidde tijdens de Olympische Spelen van 2016 in Rio. “Vanavond spreek ik mijn vriendschap en steun uit voor Philippe Guerdat, een coach en een vriend”, schreef Leprevost online. “Zijn vertrek maakt me verdrietig.” Cedric Angot, die dankzij Guerdat een kans in het eerste team kreeg, plaatste op sociale media: “Ik zal zijn doordachte advies nooit vergeten voordat ik de ring in ging.” Geselecteerd door de Zwitserse teamleider als vijfde man voor de Europese kampioenschappen in Göteborg, wendde Marc Dilasser zich ook tot Guerdat: “Dank u voor uw authenticiteit en uw openhartigheid. Het Franse team is u veel verschuldigd.”

Kevin Staut

Kevin Staut uitte vorige week in een interview ook zijn ongenoegen over het besluit van de Franse federatie. Staut maakte hierin duidelijk dat de fouten niet bij Guerdat gezocht moesten worden, maar puur in het feit dat topcombinaties hen paarden verloren en nieuwe combinaties in opmars kwamen. Olivier Robert, een andere ruiter van het land, deelde het interview van Staut online en schreef: “Dank u Philippe voor alles wat u voor mij gedaan heeft, mijn eigenaren, mijn sponsors – u heeft zes jaar toezicht gehouden op mijn programma en u heeft me geholpen vooruitgang te boeken!” Kevin Staut’s interview werd door vele ruiters en amazones online gedeeld, waaronder Alexis Deroubaix, negende tijdens de Tryon FEI Wereldruiterspelen. “Bedankt Kevin voor deze heldere en eerlijke analyse!”, was zijn reactie. Emeric George voegde toe: “Dankjewel Kevin Staut voor jouw gedachten, geen komma te veranderen in je verhaal!”

Eventingruiter Boiteau

Een ruiter van het Franse eventing-team, Arnaud Boiteau, sprak ook over het einde van het ambtstermijn van Guerdat. “De redenen voor het ontslag achterwege gelaten, toch moet het worden genoemd: het is een verlies van een man van grote waarde,” zei Boiteau. “Eenvoud, efficiëntie, pragmatisme en gevoeligheid zijn kwaliteiten die vooral in mijn gedachten komen als ik aan hem denk. Bedankt voor je toewijding en totale betrokkenheid, Philippe. ”

Bron: GrandPrix Replay/Horses.nl