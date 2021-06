Fransman Edward Levy scoort hattrick in Parijs

Nadat de jonge Fransman Edward Levy eerder in het weekend al de eerste én tweede individuele ronde van de Global Champions League op zijn naam schreef, maakte hij de hattrick op zondag compleet met winst in de afsluitende 1.55m rubriek. Voor de ogen van het fanatieke thuispubliek blies Levy zijn concurrenten omver met een razendsnelle barrage ronde. Denis Lynch en de KWPN'er GC Chopin's Bushi (v.Contendro II) deden hun uiterste best de winst weg te kapen, maar moesten achter Levy plaatsnemen. Beste Nederlander in de proef was Bart Bles op plek zeven.

Edward Levy mocht al twee keer eerder het Franse volkslied door de speakers bij de Eiffeltoren laten klinken en ook op zondag kreeg de ruiter dit voor elkaar. Het bleek nog best een opgave om foutloos te blijven en slechts vier combinaties slaagden hier dan ook in. Denis Lynch en zijn GC Chopin’s Bushi beten het spits af in de barrage en namen de leiding met een tijd van 37.71 seconden. Edward Levy zag met Uno de Cerisy (v.Open Up Semilly) zijn kans schoon om de winst te pakken. De Fransman trapte goed op het gaspedaal en finishte in 36.86 seconden. Dit was uiteindelijk genoeg om de hoofdprijs van ruim 37.000 euro in ontvangst te mogen nemen.

Top van het klassement

Mark McAuley maakte met Miebello (v.Flyinge Quite Easy) het podium compleet. Het duo klokte een tijd van 37.72 seconden en eindige met slechts 0.01 seconde achterstand achter Lynch. Bart Bles liet met Comme-Laude W (v.Comme il Faut) tijdens zijn ronde alle balken in de lepels liggen, echter was de tijd een spelbreker. De Nederlander werd met één strafpunt voor tijd nog zevende.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl