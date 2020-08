Fransman Marc Dilasser kwam, zag en overwon in de 3* GP van Sentower Park

Op de slotdag van de internationale 3* wedstrijd op Sentower Park was de Fransman Marc Dilasser de allerbeste in de Grand Prix. De ruiter hield onder meer zijn landgenoot Edward Levy, Pieter Clemens en Christian Ahlmann achter zich na een spannende barrage. Voorafgaand aan de Grote Prijs stond er nog een 1.45m proef op het programma en hierin was Julien Epaillard heer en meester.

Een totaal van acht combinaties wisten het basisparcours te trotseren en verschenen opnieuw aan de start van de barrage. Als tweede starter wist Marc Dilasser dat hij een snelle ronde neer moest zetten om het deelnemersveld de baas te blijven. De Fransman leverde met Arioto du Gevres (v.Diamant de Semilly) een zeer strakke en snelle barrage ronde en finishte in 37.08 seconden. Dilasser pakte de leiding met nog een paar sterke combinaties die moesten komen.

Razendsnelle Ahlmann

De nummer vijf van de barrage was zo’n sterke combinatie. Christian Ahlmann betrad met zijn negenjarige toptalent Solid Gold Z (v.Stakkato Gold) de ring en ging voor de winst. Een tijd van 36.63 seconden was genoeg om de winst te pakken, maar de Stakkato Gold-hengst tikte in balk uit de lepels. Ahlman viel daardoor net naast het podium op de vierde plaats. Voor Dilasser betekende het weer een concurrent minder.

Levy en Clemens op twee en drie

Vervolgens was na Ahlman Dilasser’s landgenoot Edward Levy aan de beurt. Levy stuurde zijn Uno de Cerisy (v.Open Up Semilly) rond in 37.86 seconden. Hiermee mocht hij plaatsnemen achter Dilasser in de prijsuitreiking. De laatste starter Pieter Clemens, stalruiter van Jos Lansink, reed met Quintini (v.Quintender) een goede ronde. De Belg hield de lei schoon en eindigde met een tijd van 37.95 seconden op een mooie derde plaats achter Marc Dilasser en Edward Levy.

Epaillard oppermachtig in 1.45m

De afsluitende 1.45m proef van de 3* viel ten prooi aan een andere snelle Fransman. Julien Epaillard heeft al menig overwinning achter zijn naam staan en ook in deze proef was de Fransman weer oppermachtig. Met zijn 12-jarige Usual Suspect d’Auge (v.Jarnac) was Epaillard iedereen in de rubriek te snel af. Een tijd van 32.88 was genoeg om de overwinning op te mogen eisen. Gudrun Patteet werd met Sea Coast Kashmira Z (v.Kashmir van ’t Schuttershof) tweede en Arnaud Doem stuurde Hocus Pocus de Messitert (v.Quidam de Revel) naar een derde prijs.

Bron: Horses.nl/Facebook