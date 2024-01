Frederiks vijfde in afsluiter Neustadt-Dosse

Na een mooie derde plaats in de Grote Prijs van Neustadt-Dosse op zaterdag met Impian D, heeft Henk Frederiks ook nog een mooie vijfde plaats behaald in de hoofdrubriek van zondag. Met de tienjarige Jolie F (v. Namelus R) werd Fredriks vijfde in het 1,45 met barrage.

De winst in deze rubriek ging naar thuisruiter Holger Wulschner met Quantico 33 (v. Quaid I). Finja Bormann was tweede met Can Hope (v. Cascadello I) en Felix Ewald completeerde het Duitse podium met Crypton Comme Il Faut (v. Comme Il Faut).

Frederiks was de enige Nederlander die naar Neustadt-Dosse was afgereisd dit weekend.

Uitslag

