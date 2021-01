Fredricson en Nieberg winnaars van door wind uitgestelde proeven Oliva

Vanwege harde wind in Oliva afgelopen weekend moest er geschoven worden in het programma en werden er in de nieuwe week op maandag nog wat rubrieken afgewerkt. Zowel de Gold 3 1.45m Ranking-proef als de Gold 2 1.40m rubriek werden op maandag verreden. De 1.45m rubriek viel ten prooi aan Peder Fredricson en Gerrit Nieberg won de 1.40m proef.

In de Longines Ranking rubriek op maandag hielden 15 van de 66 starters de lei schoon. In de barrage barstte de strijd los en was het Peder Fredricson die de overwinning opeiste. Met Hansson WL (v.Hip Hop) was de Zweed 33.81 seconden nodig voor de barrage. Geen enkele combinatie kon dit sneller voor elkaar krijgen en Fredricson won de rubriek.

Top vijf

In deze 1.45m proef zat Gerrit Nieberg Fredricson op de hielen. De jonge ruiter stuurde Chactus (v.Chacco Blue) rond in 34.05 seconden en moest in de Zweedse ruiter zijn meerdere erkennen. Dayro Arroyave en Baccarat Fontaine (v.Mylord Carthago) pakten een derde prijs met een tijd van 34.29. Steve Guerdat (PB Maserati) en Christian Kukuk (Mumbai) bezetten de plekken vier en vijf.

Nieberg op kop

Waar het Nieberg niet lukte in de 1.45m rubriek om de winst te pakken, was het in de 1.40m proef wel raak voor de Duitse ruiter. Met Quibelle de la Coeur (v.Quincy Jones) was de jonge Nieberg-telg net 0.11 seconden sneller dan de nummer twee. Jerome Schmidt was de nummer twee met Etoille (v.Corlensky G) en ook de derde prijs ging naar Schmidt maar dan met Caillou (v.Cancara).

Uitslag 1.45m en uitslag 1.40m.

Bron: Horses.nl