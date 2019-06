Fredricson slaat dubbelslag, Smolders, Schuttert en Emmen in top van klassement

Negen combinaties hielden de nul op het scorebord in de afsluitende 1,55m rubriek in Stockholm, met drie Nederlandse troeven. Harrie Smolders, Kim Emmen en Frank Schuttert deden hen uiterste best er met de overwinning vandoor te gaan, maar alle drie moesten een springfout noteren. De winst viel uiteindelijk toch in handen van thuisruiter Peder Fredricson met de KWPN'er H&M Christian K (v.Namelus R), die gisteren ook al de Grand Prix won.

Smolders startte met Cas (v.Indoctro) als eerste in de barrage en noteerde vier strafpunten in 48,01. Dit was uiteindelijk goed voor een zevende plaats. Ben Maher stuurde zijn scherp springende Tic Tac (v.Clinton) rond in 46,56 en stond daarmee als tweede starter lange tijd aan de leiding. De derde starters doken Mark McAuley en Valentino Tuiliere (v.Diamant de Semilly) onder de tijd van Maher, maar door een springfout viel het duo terug naar de vijfde plaats.

Routinier Whitaker

Kim Emmen deed met Delvaux (v.Chacco-Blue) een poging Maher van zijn troon te stoten, maar leek onderweg iets de controle te verliezen. Met vier strafpunten eindigde Emmen uiteindelijk als negende. Michael Whitaker trok het gas los van Valmy de la Lande (v.Mylord Carthago) en klokte een tijd an 46,70 met een foutloze ronde. De routinier stond uiteindelijk op de derde trede van het podium. Henrik von Eckermann en Que Bueno de Hus Z (v.Que Guapo) eindigden als zesde met vier strafpunten in 47,71.

Home-win voor Fredricson

Edwina Top-Alexander reed met Veronese Teamjoy (v.Toulon) een snelle foutloze ronde maar kwam met 47,54 tekort voor de top drie en pakte een vierde plaats. Als één na laatste starter kon Frank Schuttert nog een poging doen de winst weg te snoepen voor Maher, maar op de voorlaatste steil gleed zijn Queensland E (v.Quickfire de Ferann) weg, kreeg geen goede afzet, en viel de balk in het zand. Schuttert werd nog achtste tussen Harrie en Kim in. Maher stond al die tijd al aan de leiding, maar wist dat met Peder Fredricson als laatste starter zijn overwinning niet zeker was. Fredricson stuurde de groot-galopperende H&M Christian K 45-honderdste onder de tijd van Maher en zette naast de Grote Prijs van gisteren ook deze afsluitende 1,55m rubriek op zijn naam.

Bron: Facebook/Horses.nl