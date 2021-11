Fredricson voor tweede maand op kop, Smolders nadert top tien wereldranglijst

Het is al weer de vijfde maand dat de FEI wereldranglijst voor de springruiters is opgemaakt nadat de lockdown is opgeheven. Peder Fredricson blijft ook deze maand aan kop van de ranglijst, gevolgd door Daniel Deusser. Harrie Smolders is flink geklommen. De ruiter staat nu op de dertiende plaats en is de beste Nederlander op de ranglijst.

Peder Fredricson en Daniel Deusser behouden hun eerste en tweede plaats op de ranglijst. Maar Henrik von Eckermann dringt aan. De Zweed klom van plaats acht naar de derde plaats door onder meer vier overwinningen deze maand in Samorin en Lyon met Glamour Girl en King Edward. Ook de Amerikaan Kent Farrington stijgt een aantal plaatsen in de top tien en staat nu zevende. Hij won onder meer met Austria 2 de 5* Grand Prix in White Sulfur Springs.

Smolders stijgt zeven plaatsen

In de top 20 zijn Max Kühner en Harrie Smolders de grootste stijgers. Kühner is van de 18de plaats naar de twaalfde gegaan. Smolders komt van plek 20 en staat nu dertiende. Smolders pakte punten in Barcelona, door zijn foutloze ronde met Monaco in de Nations Cup finale en de vijfde plaats in de 5* Grand Prix in Samorin, ook met Monaco.

30 plaatsen winst voor Greve

Maikel van der Vleuten is gezakt van de dertiende plaats naar de 18de plek. Jur Vrieling, Sanne Thijssen en Willem Greve zijn flink gestegen. Greve ging maar liefst 30 plaatsen omhoog en staat nu 86ste.

De tien beste ruiters van de wereldranglijst zijn gekwalificeerd Top 10-finale die in december in Genève zal plaatsvinden.

Klik hier voor de FEI wereldranglijst

Bron World of Showjumping/Horses.nl